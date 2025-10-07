Ncis 23 | nancy travis entra nel cast come sorella di parker
anticipazioni sulla nuova stagione di ncis: il debutto di un volto noto. La stagione 23 di NCIS si avvicina, portando con sé importanti novità e l’ingresso di personaggi di rilievo. Tra le anteprime più interessanti emerge la partecipazione di una celebre attrice che interpreta un ruolo cruciale, segnando un momento significativo per la serie. In questo contesto, vengono svelati dettagli sui cambiamenti nel palinsesto e sulle nuove dinamiche tra i protagonisti. il ritorno di NCIS in prima serata e i nuovi appuntamenti settimanali. A partire dal 13 ottobre, la famosa serie televisiva farà il suo esordio nella nuova collocazione del martedì sera alle ore 20:00. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Ncis 23: nancy travis entra nel cast come sorella di alden parker
