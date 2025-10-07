Nba The Second Decision di LeBron era solo pubblicità per un cognac

Roma, 7 ott. (askanews) – Nelle 24 ore successive al teaser pubblicato sui suoi profili social, in cui LeBron James aveva annunciato un seguito della celebre “Decision”? lo show televisivo che nell’estate del 2010 segnò il suo passaggio da Cleveland a Miami? le speculazioni erano esplose ovunque. Tutti sembravano convinti che il veterano dei Lakers stesse per comunicare il proprio ritiro al termine della prossima stagione, e il prezzo dei biglietti per quella che, in teoria, sarebbe potuta essere la sua ultima partita era salito vertiginosamente. E invece, ancora una volta, LeBron ha sorpreso tutti: il cosiddetto grande annuncio non era altro che uno spot per una nota marca di cognac francese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: second - decision

Boxe, Ayari eliminata al debutto ai Mondiali: sfida equilibrata con Patino, ma la split decision…

Kurt russell e le sue abilità di volo in executive decision

“The Second Decision”: LeBron James annuncerà il ritiro dal basket?

#Nba, #TheSecondDecision di #Lebron era solo pubblicità per un cognac - X Vai su X

The Second decision di LeBron James? Era la pubblicità di un cognac. Ha fatto pensare al suo ritiro, invece era una trovata pubblicitaria. LeBron si appresta a disputare la sua 23esima stagione in Nba. Probabilmente la vera decisione arriverà dopo i playoff. - facebook.com Vai su Facebook

LeBron James e il bluff sull'annuncio a sorpresa: altro che ritiro, l'hype è per un cognac - Il possibile addio al Nba o un clamoroso cambio franchigia, ma alla fine la "Second Decision" della stella americana è solo una trovata pubblicitaria ... Da corrieredellosport.it

"The decision of all decisions": LeBron James e l'annuncio social virale, cosa sta succedendo - La leggenda statunitense del basket ha condiviso attraverso il proprio profilo Instagram un post decisamente criptico, suscitando le reazioni dei tifosi ... Scrive tuttosport.com