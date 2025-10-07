Nba The Second Decision di LeBron era solo pubblicità per un cognac

Roma, 7 ott. (askanews) – Nelle 24 ore successive al teaser pubblicato sui suoi profili social, in cui LeBron James aveva annunciato un seguito della celebre “Decision”? lo show televisivo che nell’estate del 2010 segnò il suo passaggio da Cleveland a Miami? le speculazioni erano esplose ovunque. Tutti sembravano convinti che il veterano dei Lakers stesse per comunicare il proprio ritiro al termine della prossima stagione, e il prezzo dei biglietti per quella che, in teoria, sarebbe potuta essere la sua ultima partita era salito vertiginosamente. E invece, ancora una volta, LeBron ha sorpreso tutti: il cosiddetto grande annuncio non era altro che uno spot per una nota marca di cognac francese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

