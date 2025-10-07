NBA Lebron James prende in giro tutti | the ‘Second Decision’ è tutto un bluff
Con un post sui social il cestista NBA dei Lakers aveva annunciato per oggi the ‘Second Decision’, riprendendo la prima di 15 anni fa. Era il 2010 quando un 25enne LeBron James crea una diretta televisiva per annunciare la decisione sulla sua successiva squadra NBA. Tanto clamore e, alla fine, la scelta di lasciare i Cleveland Cavaliers per approdare ai Miami Heat. Oggi, dopo 15 anni e un 40enne LeBron, si è rivissuta la storia, o almeno è ciò che ci si aspettava. Con un post sui social l’americano aveva dato appuntamento per la data odierna e attendere la sua seconda decisione, riprendendo appunto quella del 2010. 🔗 Leggi su Sportface.it
