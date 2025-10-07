NBA Lebron James prende in giro tutti | the ‘Second Decision’ è tutto un bluff

Sportface.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un post sui social il cestista NBA dei Lakers aveva annunciato per oggi theSecond Decision’, riprendendo la prima di 15 anni fa. Era il 2010 quando un 25enne LeBron James crea una diretta televisiva per annunciare la decisione sulla sua successiva squadra NBA. Tanto clamore e, alla fine, la scelta di lasciare i Cleveland Cavaliers per approdare ai Miami Heat. Oggi, dopo 15 anni e un 40enne LeBron, si è rivissuta la storia, o almeno è ciò che ci si aspettava. Con un post sui social l’americano aveva dato appuntamento per la data odierna e attendere la sua seconda decisione, riprendendo appunto quella del 2010. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lebron - james

Thuram, vacanze speciali: a Los Angeles con… LeBron James

Incontro a L.A.: Inter, Thuram e il selfie con LeBron James | VIDEO

LeBron, sarà Last Dance? Il suo futuro secondo l'Nba, i Lakers e... King James

nba lebron james prendeNBA, Lebron James prende in giro tutti: the ‘Second Decision’ è tutto un bluff - Con un post sui social il cestista NBA dei Lakers aveva annunciato per oggi the ‘Second Decision’, riprendendo la prima di 15 anni fa. Si legge su sportface.it

Che cos'è la "Second Decision" di LeBron James? La stella NBA tra ritiro e nuove avventure - La stella dei Los Angeles Lakers ha spiazzato tutti a poche settimane dall'inizio ufficiale della regular season di NBA. Lo riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Nba Lebron James Prende