Nazionale Tresoldi convocato dall’Italia? C’è l’apertura di Gattuso

. L’attaccante del Bruges è un punto fermo della Germania U21 ma. Un nuovo nome per l’attacco dell’Italia, un talento conteso con la Germania che potrebbe presto vestire la maglia azzurra. Sulle orme dell’operazione che portò Mateo Retegui in Nazionale, il commissario tecnico Rino Gattuso sta monitorando con estrema attenzione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Nazionale, Tresoldi convocato dall’Italia? C’è l’apertura di Gattuso

In questa notizia si parla di: nazionale - tresoldi

Nato a Cagliari il 20 agosto 2004, Nicolò Tresoldi è il nuovo gioiello in rampa di lancio del Club Brugge Ma gioca nell’Under 21 della Germania. Anche se... “La Nazionale Italiana? Il mio telefono è acceso: se Gattuso vuole farsi una chiacchierata mi far Vai su Facebook

Nato a Cagliari il 20 agosto 2004, Nicolò #Tresoldi è il nuovo gioiello in rampa di lancio del Club Brugge Ma gioca nell'Under 21 della Germania. Anche se... "La Nazionale Italiana? Il mio telefono è acceso: se #Gattuso vuole farsi una chiacchierata mi f - X Vai su X

Tresoldi può vestire la maglia dell'Italia: Gattuso dice sì, sfida alla Germania per l'attaccante del Bruges - Un nuovo nove per l'Italia pescato dall'estero, un po' come quando Roberto Mancini pescò Mateo Retegui dal Tigre. Riporta msn.com

Tresoldi boom! Gattuso dice sì, futuro con l'Italia? Perché ha convinto, file aperto in Federcalcio - Monitorato anche un altro gioiello con il doppio passaporto italiano e t ... Come scrive tuttosport.com