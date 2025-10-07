Nazionale l’agente di Soule apre all’Italia | Se l’Argentina non lo convoca potrebbe giocare per gli azzurri

Inter News 24 Nazionale, grande chance per gli azzurri! Ecco le parole di Guastadisegno su un possibile futuro con l’Italia da parte di Matías Soule. Martin Guastadisegno, agente di Matías Soule, ha lanciato un possibile messaggio alla FIGC e a Gennaro Gattuso, allenatore della Nazionale italiana, durante un’intervista a LaRoma24.it. Guastadisegno ha commentato la situazione del suo assistito, che nonostante le ottime prestazioni con la Roma, non è stato ancora convocato dalla Nazionale argentina. SULLA SITUAZIONE CON L’ARGENTINA – «Lui sta lavorando tanto per la nazionale, è l’unico dei giovani argentini che non ha ancora avuto la possibilità di giocare un minuto. 🔗 Leggi su Internews24.com

