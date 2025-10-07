Nazionale l’agente di Soule apre all’Italia | Se l’Argentina non lo convoca potrebbe giocare per gli azzurri

Internews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Nazionale, grande chance per gli azzurri! Ecco le parole di Guastadisegno su un possibile futuro con l’Italia da parte di Matías Soule. Martin Guastadisegno, agente di Matías Soule, ha lanciato un possibile messaggio alla FIGC e a Gennaro Gattuso, allenatore della Nazionale italiana, durante un’intervista a LaRoma24.it. Guastadisegno ha commentato la situazione del suo assistito, che nonostante le ottime prestazioni con la Roma, non è stato ancora convocato dalla Nazionale argentina. SULLA SITUAZIONE CON L’ARGENTINA – «Lui sta lavorando tanto per la nazionale, è l’unico dei giovani argentini che non ha ancora avuto la possibilità di giocare un minuto. 🔗 Leggi su Internews24.com

nazionale l8217agente di soule apre all8217italia se l8217argentina non lo convoca potrebbe giocare per gli azzurri

© Internews24.com - Nazionale, l’agente di Soule apre all’Italia: «Se l’Argentina non lo convoca, potrebbe giocare per gli azzurri»

In questa notizia si parla di: nazionale - agente

L’agente di Soulé: «Non è stato convocato dall’Argentina, potrebbe ricevere la chiamata della nazionale italiana»

Soulé può essere convocato in Nazionale? L’agente apre alla clamorosa opportunità per l’ex Juve: ci sono importanti novità

nazionale l8217agente soule apreL'Argentina non lo chiama, l'idea shock di Soulé: "Può giocare per l'Italia" - Martin Guastadisegno, procuratore dell'attaccante della Roma, non chiude le porte all'azzurro: "Matias è italo- Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nazionale L8217agente Soule Apre