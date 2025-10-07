Nazionale calcio attori a Nardò per Love Aut | sport solidarietà e inclusione

Sabato 18 ottobre alle ore 17:30, presso lo Stadio Comunale di Nardò “Giovanni Paolo II” si svolgerà l’evento “LOVE AUT”, dedicato al disturbo dello spettro autistico: una partita solidale che vedrà scendere in campo la Nazionale Calcio Attori e la squadra Rotary and Friends. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

