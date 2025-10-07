Navi spia italiane pronto l' acquisto di due nuove unità Sorveglianza droni interoperabilità Nato | ecco a cosa serviranno
L'Italia pronta all'acquisto di nuove navi spia. Lo scorso 15 settembre Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare di approvazione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: navi - spia
Navi da guerra, sottomarini e aerei spia: Trump invia la flotta contro narcos e Venezuela
Guerra ibrida, l?Italia prepara due navi-spia: 100 giorni di autonomia in mare, software Nato e pista per elicotteri NH90
L'Italia ordina due nuove navi spia: cosa c'è dietro la mossa per la guerra ibrida
Con un investimento da 1,6 miliardi di euro e un orizzonte ventennale, il Ministero della Difesa ha avviato il programma per la realizzazione di navi spia: ovvero due nuove unità navali di tipo AGS (Auxiliary General Survey), destinate a sostituire la storica Elettr Vai su Facebook
Il Ministero della Difesa investe 1,6 miliardi in vent'anni per costruire due nuove navi spia AGS (Auxiliary General Survey), che andranno a sostituire la storica Elettra sviluppata da Fincantieri. Tutti i dettagli nell'articolo di @Chiara_Rossi3 - X Vai su X
Navi spia italiane, pronto l'acquisto di due nuove unità. Sorveglianza, droni, interoperabilità Nato: ecco a cosa serviranno - Lo scorso 15 settembre Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha trasmesso la richiesta ... Riporta msn.com
L'Italia ordina due nuove navi spia: cosa c'è dietro la mossa per la guerra ibrida - L’Italia investe 1,6 miliardi in due nuove navi spia J3MS, piattaforme hi- Si legge su msn.com