Nataly Ospina innamorata più che mai racconta il primo anno d'amore con Ezio Greggio a La volta buona. L'influencer è stata ospite nel salottino di Caterina Balivo dove. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Nataly Ospina: «Mi dicono che sto con Ezio Greggio per la fama e non per amore. Sono abituata ai commenti cattivi, però un po' mi dispiace»