Natalie Portman potrebbe tornare in Star Wars ma non come Padme | la teoria fa impazzire i fan
Sono passati vent’anni da quando Natalie Portman ha lasciato la galassia lontana lontana. Era il 2005, e Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith chiudeva la trilogia prequel con la tragica morte di Padmé Amidala. Da allora, il personaggio è tornato in forma animata in The Clone Wars, ma l’attrice premio Oscar non ha più indossato quei costumi elaborati né camminato sui set di Lucasfilm. Un’assenza lunga, quasi inspiegabile, soprattutto considerando che altri volti iconici della trilogia prequel come Hayden Christensen ed Ewan McGregor hanno fatto ritorno trionfale negli ultimi anni. Ora, però, una teoria sta prendendo piede tra i fan con una forza sempre più convincente. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: natalie - portman
La sostituzione di john krasinski e natalie portman in indiana jones domina lo streaming da due mesi
Natalie Portman e Rashida Jones sul set di Good Sex: le immagini della nuova commedia Netflix
Momento più orgoglioso di natalie portman in star wars rivela il vero valore di revenge of the sith
James McTeigue, V per Vendetta, 2005 (Hugo Weaving, Natalie Portman, Stephen Rea e Stephen Fry) - - - #moore #cult #cinema #anonymous #vendetta - facebook.com Vai su Facebook
Jane Got A Gun | Natalie Portman, Joel Edgerton, il West e un classico contemporaneo - Jane Got a Gun, la recensione: il talento di Natalie Portman in un wester da riscoprire. Scrive msn.com