Natale 2025 | ecco i panettoni Balocco per i tifosi Milan Inter e Juve
Sarà un Natale 2025 all’insegna del gusto e. del grande calcio. Balocco scende in campo anche questo Natale con un tocco davvero magico. Ebbene sì, il panettone si veste di nuovi design dedicati a Juventus, Inter e Milan. Una collezione esclusiva che mixa la tradizione del gusto alla passione per il grande calcio. Di seguito riportiamo i panettoni Balocco per grandi e piccini. PANETTONI BALOCCO NATALE 2025: INTER, MILAN E JUVENTUS AL TOP. Ai giovani tifosi di Inter, Milan e Juventus, Balocco dedica il Mini Panettone senza canditi in latta Balocco. Questo è racchiuso in confezioni dal nuovo design e nei colori ufficiali delle tre amate squadre. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
In questa notizia si parla di: natale - panettoni
Gerry Scotti annuncia La Ruota della Fortuna fino a Natale: “Starete con noi fino ai panettoni”
Il Natale ha un nuovo profumo: quello dei Panettoni Green! Dal classico intramontabile alla golosità del cioccolato, fino al tocco raffinato del pistacchio, per poi passare al cioccolato e pere, arachide e caramello salato e infine albicocca e rum. I nostri pa - facebook.com Vai su Facebook
I migliori panettoni e pandori di Natale al supermercato? Ecco la classifica 2024 di Altroconsumo - Dopo l’8 dicembre anche i più restii a tirare fuori gli scatoloni per addobbare casa con le decorazioni natalizie devono arrendersi: Natale è davvero alle porte. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
I panettoni artigianali più buoni di questo Natale - Come ogni Natale, immancabile arriva anche quest’anno la nostra classifica dei panettoni artigianali più buoni d’Italia. Si legge su grazia.it