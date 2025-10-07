Sarà un Natale 2025 all’insegna del gusto e. del grande calcio. Balocco scende in campo anche questo Natale con un tocco davvero magico. Ebbene sì, il panettone si veste di nuovi design dedicati a Juventus, Inter e Milan. Una collezione esclusiva che mixa la tradizione del gusto alla passione per il grande calcio. Di seguito riportiamo i panettoni Balocco per grandi e piccini. PANETTONI BALOCCO NATALE 2025: INTER, MILAN E JUVENTUS AL TOP. Ai giovani tifosi di Inter, Milan e Juventus, Balocco dedica il Mini Panettone senza canditi in latta Balocco. Questo è racchiuso in confezioni dal nuovo design e nei colori ufficiali delle tre amate squadre. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Natale 2025: ecco i panettoni Balocco per i tifosi Milan, Inter e Juve