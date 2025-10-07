Oltre un anno di digiuno dal gol, ultima volta in campo quattro mesi fa e un esordio in azzurro rimandato di quindici giorni per un problema muscolare che lo ha fermato dopo aver scontato le tre giornate di squalifica ereditate dallo scorso anno. Poi in un colpo solo a Bolzano Marco Nasti debutta e trova il primo gol con la maglia dell’ Empoli. Subentrato in avvio di ripresa, infatti, è stato proprio l’ex attaccante della Cremonese a segnare il pesantissimo gol del successo azzurro al Druso. "Me lo merito perché nessuno credeva in me questa estate, se lo meritano i ragazzi, tutti noi, lavoriamo al duecento per cento ogni giorno, siamo un gruppo fantastico – ha commentato Nasti nel post partita contro il Sudtirol –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nasti L’uomo partita. "Diventerò papà. Il gol è per la mia ragazza e per lo staff»