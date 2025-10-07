Nasti Europa Verde | Assurdo sospendere la mobilità ciclistica per un raduno di supercar

Tempo di lettura: 2 minuti “ Ancora una volta a Napoli la mobilità sostenibile viene sacrificata in nome dei motori.” Rino Nasti, componente dell’Esecutivo regionale di Europa Verde Campania, commenta l’ordinanza comunale n. 670 del 7 ottobre 2025, con cui il Comune di Napoli dispone la sospensione del percorso di mobilità ciclistica di via Caracciolo per consentire lo svolgimento del Raduno Supercar Ferrari e Lamborghini previsto per il 12 ottobre. “È inaccettabile – sottolinea – che per ospitare un evento motoristico si scelga di penalizzare proprio chi sceglie forme di mobilità sostenibile. Con tanti spazi e aree cittadine potenzialmente idonee a ospitare questo tipo di manifestazioni, non si comprende perché debba essere sempre la mobilità dolce, quella a due ruote, a doversi fermare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nasti (Europa Verde ): “Assurdo sospendere la mobilità ciclistica per un raduno di supercar”

In questa notizia si parla di: nasti - europa

GdS - Squadra più vecchia d'Europa, Inter sul podio secondo l'ultimo report del Cies Football Observatory: nerazzurri al terzo posto con età media dei giocatori scesi in campo finora di 29,35 anni, al primo posto c'è il Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Referendum, Rete civica-Europa Verde 'incredibile bavaglio' - Rete Civica e Europa Verde sono state escluse dalla possibilità di avere uno spazio sui tabelloni elettorali della campagna per il referendum confermativo. Riporta ansa.it

Europa Verde: «Il Parco De Mita è chiuso, ma dovrebbe essere pubblico» - «Dalla lettura del contratto stipulato tra Comune e le due società che hanno firmato l’accordo risulta (come da stralcio pubblicato ... Come scrive ilmattino.it