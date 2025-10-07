Nascondeva in auto e a casa hashish e marijuana 21enne denunciato per spaccio

Durante un servizio di perlustrazione notturno, una gazzella del nucleo radiomobile del comando provinciale dei carabinieri di Catania ha notato la presenza di un’utilitaria sospetta che procedeva a velocità sostenuta in via Santa Maria di Betlem, all’altezza dell’intersezione con via San Gaetano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: nascondeva - auto

Controllato mentre è in auto, 21enne nascondeva una carabina e 500 munizioni

Fermato in auto: nascondeva un'ascia sotto il sedile

Nascondeva in auto il silenziatore di una pistola: arrestato 35enne

Nascondeva 9 kg di hashish in casa e nell'auto: 34enne incastrato dal continuo via vai dalla sua abitazione a Trana https://ift.tt/C2VD8ta - X Vai su X

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania, nel corso di mirati servizi sull’Autostrada A18 Messina-Catania, hanno arrestato un cittadino straniero che nascondeva 27 kg di cocaina sotto i sedili dell’auto che conduceva. Lo stupefacente, insieme Vai su Facebook

Nascondeva 9 kg di hashish in casa e nell'auto: 34enne incastrato dal continuo via vai dalla sua abitazione a Trana - Ha avuto origine da questo dettaglio l'attività investigativa della Squadra Mobile di Torino, osservando l'abitazione di un uomo, un 34enne italiano di ... torinotoday.it scrive

Carcere Salerno. Giovane nasconde hashish nelle parti intime e in auto, scovata grazie al fiuto dei cani Spike e Tyson - Nella tarda mattinata di ieri durante i controlli nella Casa Circondariale di Salerno una giovane è stata individuata con addosso, occultati nelle parti intime, circa 50 grammi di hashish. Da ondanews.it