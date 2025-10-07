Nasce l' Università popolare francavillese un ciclo di incontri culturali gratuiti da ottobre a giugno | il programma completo

Chietitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nasce a Francavilla al Mare l'università popolare francavillese, un programma culturale ideato dall'associazione culturale Senso Civico, presieduta da Nicolino Quinzio, in sinergia con il Francavilla Urban festival, format ideato e diretto dal critico d'arte e letterario Massimo Pasqualone“Gli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nasce - universit

nasce universit224 popolare francavilleseFrancavilla al Mare, nasce l’Università Popolare Francavillese: cultura e comunità al centro del nuovo programma promosso da Senso Civico - L’inaugurazione è fissata per il 16 ottobre alle ore 17 con l’incontro “Cuore, batticuore e buonumore” a cura di Francesco Marchesani. Segnala giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Nasce Universit224 Popolare Francavillese