nasce la space smart factory di thales alenia space

Un nuovo tassello si aggiunge alla mappa dell’industria spaziale europea con l’inaugurazione della Space smart factory di Thales Alenia Space, cuore del programma Space factory 4.0. L’impianto rappresenta un punto d’incontro tra innovazione tecnologica e visione strategica, pensato per accelerare la produzione satellitare e consolidare la capacità autonoma del continente nello spazio. Alla cerimonia di inaugurazione ha preso parte anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presenza che ha dato rilievo istituzionale a un progetto che guarda al futuro industriale del Paese e alla competitività europea nel settore. 🔗 Leggi su Formiche.net

