Nasce la Space smart factory di Thales Alenia Space

Formiche.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo tassello si aggiunge alla mappa dell’industria spaziale europea con l’inaugurazione della Space smart factory di Thales Alenia Space, cuore del programma Space factory 4.0. L’impianto rappresenta un punto d’incontro tra innovazione tecnologica e visione strategica, pensato per accelerare la produzione satellitare e consolidare la capacità autonoma del continente nello spazio. Alla cerimonia di inaugurazione ha preso parte anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presenza che ha dato rilievo istituzionale a un progetto che guarda al futuro industriale del Paese e alla competitività europea nel settore. 🔗 Leggi su Formiche.net

nasce la space smart factory di thales alenia space

© Formiche.net - Nasce la Space smart factory di Thales Alenia Space

In questa notizia si parla di: nasce - space

Nasce Sisei, un nuovo modello di impresa sociale per la Space Economy in Val Seriana

nasce space smart factoryInaugurata a Roma la Space Smart Factory di Thales Alenia Space - A meno di due anni dalla posa della prima pietra è stata inaugurata a Roma la fabbrica destinata a produrre 100 satelliti l'anno. Secondo ansa.it

Mattarella all’inaugurazione della Space Smart Factory a Roma - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato lo Space Smart Factory di Thales Alenia Space, presso il Tecnopolo Tiburt ... Segnala italpress.com

Cerca Video su questo argomento: Nasce Space Smart Factory