Nasce la Space smart factory di Thales Alenia Space
Un nuovo tassello si aggiunge alla mappa dell’industria spaziale europea con l’inaugurazione della Space smart factory di Thales Alenia Space, cuore del programma Space factory 4.0. L’impianto rappresenta un punto d’incontro tra innovazione tecnologica e visione strategica, pensato per accelerare la produzione satellitare e consolidare la capacità autonoma del continente nello spazio. Alla cerimonia di inaugurazione ha preso parte anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presenza che ha dato rilievo istituzionale a un progetto che guarda al futuro industriale del Paese e alla competitività europea nel settore. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: nasce - space
Nasce Sisei, un nuovo modello di impresa sociale per la Space Economy in Val Seriana
Nella quiete delle colline della Valsamoggia, a pochi passi da Bologna, è stato inauguro The Globe Performing Space, una cupola geodetica immersa nei boschi, pensata non solo come teatro, ma come “rifugio” artistico. L’idea nasce da una perdita: quella - facebook.com Vai su Facebook
Un pescatore salva un pinguino ferito e tra loro nasce un legame capace di sfidare il mare. Il Mio Amico Pinguino ti aspetta ora nel tuo The Space Cinema https://bit.ly/3HIOHeD - X Vai su X
Inaugurata a Roma la Space Smart Factory di Thales Alenia Space - A meno di due anni dalla posa della prima pietra è stata inaugurata a Roma la fabbrica destinata a produrre 100 satelliti l'anno. Secondo ansa.it
Mattarella all’inaugurazione della Space Smart Factory a Roma - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato lo Space Smart Factory di Thales Alenia Space, presso il Tecnopolo Tiburt ... Segnala italpress.com