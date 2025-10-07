Nasce il registro comunale per babysitter e assistenti familiari

Napolitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato oggi a Palazzo San Giacomo, alla presenza dell’Assessora ai giovani e al Lavoro Chiara Marciani, del Consigliere comunale ideatore dell’iniziativa, Sergio Colella, del Presidente della Commissione Giovani e Lavoro Luigi Musto e del consigliere aggiunto Savary Ravendra Jeganesan. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nasce - registro

nasce registro comunale babysitterNapoli, nasce il registro comunale per babysitter e assistenti familiari - CHIARA MARCIANI : Il registro per assistenti familiari, badanti e baby sitter crediamo che sia una grande opportunità non solo per le famiglie che cercano persone che si possano prendere cura dei prop ... Riporta internapoli.it

nasce registro comunale babysitterNapoli: nasce Registro comunale per Babysitter e Assistenti Familiari - È stato presentato oggi a Palazzo San Giacomo, alla presenza dell’Assessore ai giovani e al Lavoro ... Si legge su expartibus.it

Cerca Video su questo argomento: Nasce Registro Comunale Babysitter