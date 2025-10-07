Nasce Deda Credit | la nuova rivoluzione digitale nella gestione del credito
Dedagroup annuncia la nascita di Deda Credit, una nuova società dedicata alla gestione del ciclo di vita del credito, che punta a rivoluzionare il settore finanziario italiano grazie a una piattaforma digitale avanzata e all’ integrazione dell’intelligenza artificiale. L’iniziativa nasce dall’unione di due realtà storiche, RAD Informatica e Pegaso 2000, per creare un player di riferimento nella credit industry, capace di rispondere alle nuove sfide normative e tecnologiche con servizi innovativi e specialistici. Cos’è Deda Credit e perché nasce. Deda Credit nasce per i ntercettare le trasformazioni imposte dalle nuove normative (come il Digital Operational Resilience Act - DORA) che rendono indispensabili strumenti digitali resilienti e altamente automatizzati per banche e intermediari finanziari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
