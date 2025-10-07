Nasce a Modena il MakerDojo Club | un laboratorio digitale per giovani innovatori
Un nuovo spazio inclusivo e stimolante di scoperta, tecnologia e creatività apre le porte ai giovani. Da sabato 11 ottobre, il Laboratorio Aperto di Modena, in collaborazione con MakerDojo, lancia il MakerDojo Club, un progetto di educazione digitale dedicato a ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: nasce - modena
Ufficializzata l’acquisizione della Concessionaria Auto Grifone Volkswagen: nasce Bossoni Modena
Acquisito il ramo Volkswagen di Auto Grifone: nasce Bossoni Modena
Anche a Modena nasce SIM Carabinieri, insediata la Segreteria Provinciale
Nasce una nuova storia d'amore nel cuore di Modena. L'Atelier Altomare Sposa si evolve dando vita ad uno spazio più intimo e raffinato, creato per regalarti un'esperienza su misura. Non è un inizio, ma la continuazione di una storia che si rinnova con più p - facebook.com Vai su Facebook