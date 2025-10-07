Nasce a Modena il MakerDojo Club | un laboratorio digitale per giovani innovatori

Un nuovo spazio inclusivo e stimolante di scoperta, tecnologia e creatività apre le porte ai giovani. Da sabato 11 ottobre, il Laboratorio Aperto di Modena, in collaborazione con MakerDojo, lancia il MakerDojo Club, un progetto di educazione digitale dedicato a ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it