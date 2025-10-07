' Narcotraffico' gestito dal carcere | condanne per i garganici Miucci Pettinicchio e Iannoli

Condanne a complessivi 35 anni e 8 mesi di reclusione il boss Enzo Miucci, 40enne ritenuto il reggente del clan Li Bergolis a Monte Sant'Angelo, a processo davanti al Tribunale di Foggia insieme al suo braccio destro Matteo Pettinicchio, ora collaboratore di giustizia, e al 47enne viestano. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: narcotraffico - gestito

