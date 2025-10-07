L’idolo del mondo pro Pal Francesca Albanese sta spaccando il Pd. Nelle ultime ore si sono moltiplicate le voci di protesta contro la volontà dei vertici dem di fare della relatrice speciale dell’Onu per i diritti umani nei territori palestinesi un riferimento politico. La tesi è cristallina: si tratta di una figura divisiva e “puntare” su di lei potrebbe essere controproducente. In prima linea Pina Picierno, già in passato in tackle sulla linea di Elly Schlein. L’europarlamentare ha posto l’accento sul cambiamento nella dinamica politica italiana: "Siamo passati dal bipolarismo al bipopulismo in cui l’intolleranza politica diventa un collante – le sue parole al Foglio – Questo si applica al conflitto drammatico in Medio Oriente e a tanti altri aspetti della vita pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Narcisista e arrogante". Il Pd si spacca su Francesca Albanese