Napoli un azzurro non è mai partito così bene | è l’uomo in più di Conte
La squadra ha iniziato al meglio la nuova stagione, grazie anche ad un azzurro che sta performando a livelli mai visti: è la vera sorpresa dell’anno sin qui Il Napoli ha iniziato la nuova stagione sportiva con le idee ben chiare. Lo scudetto sul petto pesa ed è una simbolo di grande responsabilità, ma i calciatori al servizio di Antonio Conte stanno dimostrando con forza di volersi riconfermare, nonostante le difficoltà del percorso. Del resto, gli sforzi del presidente Aurelio De Laurentiis sono sotto gli occhi di tutti, ed ora sembra stiano iniziando a dare i frutti sperati. Gli acquisti messi a segno son stati nove e tutti di livello. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - azzurro
Napoli, non solo acquisti: accordo trovato per l’addio dell’azzurro
Napoli, Kevin De Bruyne a Castel Volturno: il primo allenamento in maglia azzurro
Napoli, secondo giorno di test a Castel Volturno: 'prima' in azzurro per De Bruyne | FOTO
Possibile rinnovo a vita col Napoli per Leonardo Spinazzola Come riferito da Valter De Maggio, i partenopei avrebbero già avviato i contatti con l’esterno umbro con l’obiettivo di definire il tutto entro dicembre Una vera e propria seconda vita in azzurro per - facebook.com Vai su Facebook
SSCN Immersive Experience Da oggi nel nostro store di piazza San Domenico sarà possibile provare un'esperienza unica Scopri un nuovo universo azzurro Leggi di più: https://sscnapoli.it/ssc-napoli-lancia-la-sua-prima-immersive-experience-nel-nu - X Vai su X
Napoli, azzurro Nazionale: quanti uomini per Gattuso - Gattuso prepara due sorprese per la sua prima Italia, quella che esordirà a Udine con Israele a settembre: il ritorno di Lucca e Politano in azzurro. Riporta ilmattino.it
Napoli, riecco Tommaso Starace: «Seguirà la squadra nelle partite al Maradona» - Con queste parole il Napoli ha annunciato la permanenza, seppur parziale, di Tommaso Starace, storico magazziniere azzurro. Secondo ilmattino.it