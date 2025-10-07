Napoli un azzurro non è mai partito così bene | è l’uomo in più di Conte

Spazionapoli.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra ha iniziato al meglio la nuova stagione, grazie anche ad un azzurro che sta performando a livelli mai visti: è la vera sorpresa dell’anno sin qui Il Napoli ha iniziato la nuova stagione sportiva con le idee ben chiare. Lo scudetto sul petto pesa ed è una simbolo di grande responsabilità, ma i calciatori al servizio di Antonio Conte stanno dimostrando con forza di volersi riconfermare, nonostante le difficoltà del percorso. Del resto, gli sforzi del presidente Aurelio De Laurentiis sono sotto gli occhi di tutti, ed ora sembra stiano iniziando a dare i frutti sperati. Gli acquisti messi a segno son stati nove e tutti di livello. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

