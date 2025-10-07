Napoli tutte le info e i prezzi per i biglietti dei prossimi match | Inter Como e Eintracht Francoforte

Il Napoli, con un annuncio ufficiale sul proprio sito web, ha reso note tutte le info relative alla vendita dei tagliandi per i prossimi match: Inter, Como ed Eintrach Francoforte in Champions League. Napoli, ecco tutte le info sui biglietti. Di seguito, ecco quanto si legge sul sito del Napoli: ” A partire  dalle ore   12 di mercoledì 8 ottobre 2025  saranno in vendita i biglietti per  Napoli vs Inter, match che si disputerà  sabato 25 Ottobre alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. A partire  dalle ore   12 di martedì 14 Ottobre 2025  saranno in vendita i biglietti per  Napoli vs Como, match che si disputerà  sabato 1 Novembre alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

