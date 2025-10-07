Napoli tutte le info e i prezzi per i biglietti dei prossimi match | Inter Como e Eintracht Francoforte

Il Napoli, con un annuncio ufficiale sul proprio sito web, ha reso note tutte le info relative alla vendita dei tagliandi per i prossimi match: Inter, Como ed Eintrach Francoforte in Champions League. Napoli, ecco tutte le info sui biglietti. Di seguito, ecco quanto si legge sul sito del Napoli: ” A partire dalle ore 12 di mercoledì 8 ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Inter, match che si disputerà sabato 25 Ottobre alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. A partire dalle ore 12 di martedì 14 Ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Como, match che si disputerà sabato 1 Novembre alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, tutte le info e i prezzi per i biglietti dei prossimi match: Inter, Como e Eintracht Francoforte

In questa notizia si parla di: napoli - tutte

Lang senza paura: «Napoli, voglio vincere lo scudetto. Tutte da battere»

Calendario amichevoli Napoli estate 2025: tutte le partite degli azzurri con date e orari

Il Mattino arriva a Dimaro al fianco dei tifosi del Napoli: ecco tutte le iniziative speciali

TUTTE LE PARTITE DEL NAPOLI IN CURVA LOOP Ottobre è già scritto: il Napoli si guarda solo da Loop! Tutti i match del mese, un calendario azzurro pronto a farci esultare insieme tra birre e cori. Non lasciare tutto al caso, prenota ora e vivi con noi t - facebook.com Vai su Facebook

?Manchester #City-#Napoli, tutte le curiosità e i numeri del big match di Champions League - X Vai su X

Napoli, tutte le info e i prezzi per i biglietti dei prossimi match: Inter, Como e Eintracht Francoforte - Il Napoli ha annunciato tutte le info necessarie all'acquisto dei biglietti per i prossimi match: Inter, Como ed Eintracht. Riporta ilnapolista.it

Napoli-Inter, da domani biglietti in vendita: info, prezzi e dettagli - A partire dalle ore 12:00 di mercoledì 8 ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Inter, match che si disputerà sabato 25 Ottobre alle ore ... tuttonapoli.net scrive