Napoli | truffe ad anziani con metodo ' spoofing' i malviventi in azione

I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura aversana, nei confronti di 11 soggetti, di cui 10 in custodia in carcere e uno agli arresti domiciliari, gravemente indiziati a vario titolo dei reati di associazione per delinquere, truffa, ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. L’indagine, coordinata dalla Procura di Napoli Nord e condotta dai Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania con la collaborazione di American Express, Leroy Merlin e di alcuni istituti bancari tra cui Poste Italiane, PayPal, Intesa San Paolo, UniCredit e Bnp, ha permesso di ricostruire il modus operandi di un’articolata organizzazione criminale dedita alle truffe, attiva tra i comuni di Giugliano e Napoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

