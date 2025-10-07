Napoli teme un infarto ma quello che si scopre ha dell’incredibile
Un dolore al petto che fa pensare al peggio. Un uomo di Napoli è arrivato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Pellegrini convinto di essere vittima di un attacco di cuore. Il forte dolore al petto e la sensazione di oppressione lo avevano spinto a chiedere aiuto immediato. Tuttavia, dopo una serie di esami, i medici hanno scoperto una causa del tutto inaspettata: un tappo metallico di bottiglia bloccato nell'esofago. Gli accertamenti e la scoperta sorprendente. I medici dell' Unità Operativa Complessa di Pronto Soccorso hanno inizialmente effettuato gli esami cardiologici di routine, escludendo un infarto o un' ischemia in corso.
