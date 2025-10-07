In un momento di forma straripante, in cui sembra semplicemente inarrestabile, arriva la notizia che Antonio Conte non avrebbe mai voluto sentire. Frank Zambo Anguissa, il guerriero insostituibile del centrocampo del Napoli, dovrà lasciare la squadra per oltre un mese per rispondere alla chiamata del suo Camerun in Coppa d’Africa. Un’Assenza Pesantissima: Addio Supercoppa e Inter. Anguissa gol Napoli Genoa Serie A Non è un’assenza come le altre. È una voragine che si apre nel cuore della squadra, e nel momento peggiore della stagione. Il guerriero di Conte partirà a metà dicembre per un’avventura che, se il suo Camerun andrà fino in fondo, lo terrà lontano da Napoli per oltre un mese. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, tegola Anguissa in Coppa d’Africa: salterà fino a 10 partite