Napoli si finge cieco per venti anni e incassa la pensione | quando faceva i bancomat ci vedeva benissimo

Secoloditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si finge cieco per 20 anni, poi presenta documentazione falsa per farsi confermare lo status di invalido totale: arrestato insieme alla moglie. Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli), in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale oplontino su richiesta della Procura, ha proceduto all’arresto di una coppia di coniugi di Castellammare di Stabia gravemente indiziati dei delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso ideologico in atti pubblici mediante induzione in errore di medici inquadrati in strutture pubbliche, relativi alla pensione di invalidità e all’indennità di accompagnamento erogate al marito, riconosciuto falsamente cieco assoluto sebbene fosse solo ipovedente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

