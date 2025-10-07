Napoli si finge cieco per 20 anni | arrestato insieme alla moglie
(Adnkronos) – Si finge cieco per 20 anni, poi presenta documentazione falsa per farsi confermare lo status di invalido totale: arrestato insieme alla moglie. Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli), in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura, ha proceduto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
