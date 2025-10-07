Napoli piove sul bagnato | Lobotka fuori un mese

La sosta per le nazionali, invece di portare buone notizie, consegna ad Antonio Conte il problema che più temeva. Il timore per l’infortunio di Stanislav Lobotka, uscito malconcio dalla sfida contro il Genoa, si è trasformato in una durissima realtà. Il cervello del Napoli si ferma, e lo farà a lungo. La Conferma Ufficiale dalla Slovacchia. Infortunio per Stanislav Lobotka La Conferma Ufficiale dalla Slovacchia. A spazzare via ogni speranza è stato un comunicato ufficiale della federcalcio slovacca. Dopo essersi sottoposto a nuovi esami, il giocatore è stato rispedito a Napoli. Le parole usate sono nette e non lasciano spazio a interpretazioni: “I risultati non sono stati soddisfacenti. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

