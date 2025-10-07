Napoli | operaio muore sul lavoro colpito alla testa da una trave Non era in regola
Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Italia. Un 61enne è morto a Trecase, in provincia di Napoli, colpito da una trave in muratura precipitata dal primo piano di una villetta. L’uomo si chiamava Francesco De Simone ed era originario di Torre Annunziata. Di professione carpentiere, era impegnato in lavori edili per la ristrutturazione esterna della villetta. In corso gli accertamenti dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, volti anche a capire le cause della caduta della trave. La Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma per l’autopsia. L’operaio non era in regola, sequestrato il cantiere. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: napoli - operaio
Clamoroso a Napoli: coppia di turisti tedeschi scippa il portafoglio a un operaio napoletano. Bottino misero: 50 euro
Calvizzano, l’ultimo saluto a Ciro Pierro: operaio morto sul lavoro a Napoli
Napoli, l’addio a Vincenzo Del Grosso: dolore e rabbia ai funerali dell’operaio morto nel cantiere del Rione Alto
Cade da impalcatura nel Napoletano, operaio di 53 anni grave Intervento dei carabinieri ieri nel centro commerciale Vulcano Buono di Nola, in provincia di Napoli dove in un magazzino in allestimento per un nuovo punto vendita un operaio di 53 anni originar - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, incidente sul lavoro a Scampia: operaio cade dal quarto al terzo piano di un palazzo L'uomo, 63enne, è ricoverato al Cardarelli in prognosi riservata - X Vai su X
Incidente sul lavoro a Trecase: muore 61enne - A Trecase, i carabinieri sono intervenuti in via Capitano Rea, al civico 186, dove un carpentiere di 61 anni che era impegnato in lavori edili per ... Secondo msn.com
Travolto da una trave precipitata dal primo piano: carpentiere muore sul lavoro - La vittima è un uomo di 61 anni impegnato nei lavori edili per la ristrutturazione esterna di una villetta ... Lo riporta napolitoday.it