Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Italia. Un 61enne è morto a Trecase, in provincia di Napoli, colpito da una trave in muratura precipitata dal primo piano di una villetta. L’uomo si chiamava Francesco De Simone ed era originario di Torre Annunziata. Di professione carpentiere, era impegnato in lavori edili per la ristrutturazione esterna della villetta. In corso gli accertamenti dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, volti anche a capire le cause della caduta della trave. La Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma per l’autopsia. L’operaio non era in regola, sequestrato il cantiere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Napoli: operaio muore sul lavoro, colpito alla testa da una trave. Non era in regola