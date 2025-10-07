Napoli | operaio muore sul lavoro colpito alla testa da una trave Non era in regola

Lapresse.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Italia. Un 61enne è morto a Trecase, in provincia di Napoli, colpito da una trave in muratura precipitata dal primo piano di una villetta. L’uomo si chiamava Francesco De Simone ed era originario di Torre Annunziata. Di professione carpentiere, era impegnato in lavori edili per la ristrutturazione esterna della villetta. In corso gli accertamenti dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, volti anche a capire le cause della caduta della trave. La Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma per l’autopsia. L’operaio non era in regola, sequestrato il cantiere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

napoli operaio muore sul lavoro colpito alla testa da una trave non era in regola

© Lapresse.it - Napoli: operaio muore sul lavoro, colpito alla testa da una trave. Non era in regola

In questa notizia si parla di: napoli - operaio

Clamoroso a Napoli: coppia di turisti tedeschi scippa il portafoglio a un operaio napoletano. Bottino misero: 50 euro

Calvizzano, l’ultimo saluto a Ciro Pierro: operaio morto sul lavoro a Napoli

Napoli, l’addio a Vincenzo Del Grosso: dolore e rabbia ai funerali dell’operaio morto nel cantiere del Rione Alto

napoli operaio muore lavoroIncidente sul lavoro a Trecase: muore 61enne - A Trecase, i carabinieri sono intervenuti in via Capitano Rea, al civico 186, dove un carpentiere di 61 anni che era impegnato in lavori edili per ... Secondo msn.com

napoli operaio muore lavoroTravolto da una trave precipitata dal primo piano: carpentiere muore sul lavoro - La vittima è un uomo di 61 anni impegnato nei lavori edili per la ristrutturazione esterna di una villetta ... Lo riporta napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Operaio Muore Lavoro