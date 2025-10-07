Napoli lo fermano col taser Muore in ambulanza
Quattro morti sospette da taser in meno di tre mesi e tutte con un copione molto simile. L’ultimo ieri a Napoli, deceduto mentre veniva trasportato in ospedale dopo l’utilizzo della . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Napoli, muore dopo essere stato colpito con il taser: indagini in corso - Dopo l’uso del taser da parte dei carabinieri, un uomo di 35 anni muore in ambulanza; le autorità stanno approfondendo i fatti. Scrive notizie.it
Aggredisce i carabinieri, bloccato con il taser: 35enne muore in ambulanza a Napoli - Sarà l’autopsia, predisposta dalla procura di Napoli, a far luce sulle cause che hanno portato alla morte un uomo di 35 anni deceduto in ambulanza dopo essere stato colpito con ... Come scrive ilmattino.it