Napoli | Ladro in bici per un furto all’antica Carabinieri arrestano 46enne

Fermato in bicicletta con refurtiva e chiavi alterate: 46enne arrestato dai carabinieri a Capodimonte dopo una serie di furti d’auto.. É notte e mancano pochi minuti alle 2 quando i carabinieri della stazione Napoli Capodimonte stanno percorrendo viale delle porcellane nel quartiere San Carlo Arena. I militari notano un uomo che, uscito da un’auto lì parcheggiata, si era appena impossessato di uno stereo ed era poi risalito in sella alla propria bicicletta elettrica. Un furto all’antica se vogliamo che i carabinieri hanno impedito bloccando l’uomo. Si tratta del 46enne M. B., napoletano già noto alle forze dell’ordine per specifici precedenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it