Napoli | Ladro in bici per un furto all’antica Carabinieri arrestano 46enne

Puntomagazine.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fermato in bicicletta con refurtiva e chiavi alterate: 46enne arrestato dai carabinieri a Capodimonte dopo una serie di furti d’auto.. É notte e mancano pochi minuti alle 2 quando i carabinieri della stazione Napoli Capodimonte stanno percorrendo viale delle porcellane nel quartiere San Carlo Arena. I militari notano un uomo che, uscito da un’auto lì parcheggiata, si era appena impossessato di uno stereo ed era poi risalito in sella alla propria bicicletta elettrica. Un furto allantica se vogliamo che i carabinieri hanno impedito bloccando l’uomo. Si tratta del 46enne M. B., napoletano già noto alle forze dell’ordine per specifici precedenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - ladro

Si sveglia con l’antifurto della sua auto, carabiniere insegue e arresta il ladro in centro a Napoli

Raffica di furti. Il ladro di bici finisce nella rete - È la risposta, immediata, dei carabinieri alle preoccupazioni dei cittadini per l’aumento di furti in paese. Come scrive ilgiorno.it

Preso ladro seriale di biciclette: aveva compiuto furti in diverse città - Il furto di biciclette è un reato che è sempre esistito, tanto d’aver ispirato il film scritto da Vittorio De Sica ‘Ladri di bicilette’ che risale al 1948. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Ladro Bici Furto