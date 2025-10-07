Napoli ladro in bici per un furto all’antica | arrestato 46enne dai Carabinieri

Primacampania.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NAPOLI, 7 OTTOBRE 2025 – Un furto dal sapore “allantica”, ma con un tocco moderno: la fuga in bicicletta elettrica. È accaduto nel quartiere San Carlo all’Arena, dove i carabinieri della stazione di Napoli Capodimonte hanno arrestato il 46enne Mario Biino, già noto alle forze dell’ordine, colto in flagrante mentre tentava di allontanarsi dopo un colpo su un’auto in sosta. Erano da poco passate le due di notte quando la pattuglia ha notato l’uomo armeggiare accanto a un veicolo parcheggiato in viale delle Porcellane. Dopo aver forzato la portiera, Biino ha sottratto lo stereo dell’auto, salendo poi in sella alla sua bicicletta elettrica nel tentativo di dileguarsi. 🔗 Leggi su Primacampania.it

napoli ladro in bici per un furto all8217antica arrestato 46enne dai carabinieri

© Primacampania.it - Napoli, ladro in bici per un furto “all’antica”: arrestato 46enne dai Carabinieri

In questa notizia si parla di: napoli - ladro

Si sveglia con l’antifurto della sua auto, carabiniere insegue e arresta il ladro in centro a Napoli

Napoli: Ladro in bici per un furto all’antica. Carabinieri arrestano 46enne

napoli ladro bici furtoNapoli: Ladro in bici per un furto all’antica - L'articolo Napoli: Ladro in bici per un furto all’antica proviene da OttoPagine. msn.com scrive

napoli ladro bici furtoNapoli, arrestato ladro di stereo - La scorsa notte intorno alle due in Viale delle Porcellane, nel quartiere San Carlo all'Arena di Napoli, i carabinieri hanno arrestato un ladro, che dopo aver rubato lo stereo di un'auto, si stava ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Ladro Bici Furto