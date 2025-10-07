Napoli ladro in bici per un furto all’antica | arrestato 46enne dai Carabinieri

NAPOLI, 7 OTTOBRE 2025 – Un furto dal sapore “all’antica”, ma con un tocco moderno: la fuga in bicicletta elettrica. È accaduto nel quartiere San Carlo all’Arena, dove i carabinieri della stazione di Napoli Capodimonte hanno arrestato il 46enne Mario Biino, già noto alle forze dell’ordine, colto in flagrante mentre tentava di allontanarsi dopo un colpo su un’auto in sosta. Erano da poco passate le due di notte quando la pattuglia ha notato l’uomo armeggiare accanto a un veicolo parcheggiato in viale delle Porcellane. Dopo aver forzato la portiera, Biino ha sottratto lo stereo dell’auto, salendo poi in sella alla sua bicicletta elettrica nel tentativo di dileguarsi. 🔗 Leggi su Primacampania.it

