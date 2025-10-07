Napoli la decisione a sorpresa del Giudice Sportivo | brutte notizie per gli azzurri

Non arrivano buone notizie per gli azzurri, una volta terminata la sesta giornata di Serie A: il Giudice Sportivo si è pronunciato  I tifosi azzurri hanno più di un motivo per sorridere. Il Napoli occupa stabilmente il primo posto, momentaneamente assieme alla Roma, dopo le prime sei giornate del nuovo campionato di Serie A. L’avvio di stagione degli uomini di Antonio Conte è stato molto positivo, nonostante siano arrivate già due sconfitte. Nella giornata odierna, però, sono piovute le prime brutte notizie. Da un lato gli esiti degli esami strumentali a cui si sono sottoposti gli infortunati Lobotka e Politano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli decisione sorpresa giudiceSerie A, giudice sportivo: punito il Napoli, squalificato Touré. Okoye pronto a tornare dopo il caso scommesse - Le decisioni del giudice sportivo dopo la sesta giornata del campionato di Serie A: squalificato Touré del Pisa, multa salata per il Napoli di De Laurentiis. sport.virgilio.it scrive

