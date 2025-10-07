Napoli infortunio Politano e Lobotka | stiramento per lo slovacco sarà fuori un mese

Ilmattino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 48 ore dalla sfida contro il Genoa arriva il primo responso medico per i due infortunati azzurri Matteo Politano e Stanislav Lobotka: due problemi muscolari diversi ma che hanno tenuto in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli infortunio politano e lobotka stiramento per lo slovacco sar224 fuori un mese

© Ilmattino.it - Napoli, infortunio Politano e Lobotka: stiramento per lo slovacco, sarà fuori un mese

In questa notizia si parla di: napoli - infortunio

Occhio Napoli, l’obiettivo out per infortunio: affare ora a rischio?

Ndoye, altro che infortunio: retroscena incredibile, c’entra anche il Napoli

Napoli-Arezzo, debutto con forfait: Politano out per infortunio. Conte parte col tridente Neres-Lukaku-Noa

napoli infortunio politano lobotkaPolitano e Lobotka, allarme in casa Napoli: Conte prepara le alternative - Politano e Lobotka, allarme in casa Napoli: Conte prepara le alternative L’infortunio di Politano apre un interrogativo sui tempi di recupero: il rientro ... Segnala forzazzurri.net

napoli infortunio politano lobotkaNapoli, sensazioni negative per Lobotka e Politano: come vuole sostituirli Conte - Napoli, sensazioni negative per Lobotka e Politano: come vuole sostituirli Conte. Segnala calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Infortunio Politano Lobotka