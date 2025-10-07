Napoli infortunio per Lobotka

(Adnkronos) – La vittoria contro il Genoa ha portato anche brutte notizie al Napoli ed Antonio Conte. In particolare sul fronte infortuni: durante il match contro la squadra di Vieira, si sono fermati per infortunio Lobotka e Politano. Lobotka, in ritiro con la nazionale slovacca, ha rimediato una lesione muscolare che dovrebbe costringerlo a stare fermo per circa un mese, dunque fino alla sosta di novembre. In attesa di conferme ufficiali, qualora venisse confermato lo stop di un mese, sarà Gilmour a prendere il posto di Lobotka nei prossimi impegni ufficiali sia in campionato che in Champions. 🔗 Leggi su Seriea24.it