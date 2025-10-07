Napoli in ansia per Politano | si teme un lungo stop Le sensazioni dell’attaccante ai medici del Napoli

C'è un'ombra che si allunga sulla vittoria contro il Genoa e proietta preoccupazione sul futuro imminente del Napoli. Riguarda le condizioni di Matteo Politano, uscito per un fastidio muscolare. Le prossime ore saranno decisive per capire l'entità del problema, ma c'è un retroscena, una frase sussurrata ai medici, che lascia accesa una piccola speranza. Il Retroscena che fa Sperare. Come riporta Il Mattino, c'è apprensione in casa Napoli. Ma c'è anche la consapevolezza di un gesto di grande maturità da parte del giocatore. Politano ha confessato immediatamente allo staff medico a bordo campo di essersi fermato non appena ha avvertito il minimo allarme.

