Napoli il centrocampista big è out un mese | salta l’Inter

Dal ritiro della nazionale slovacca è arrivata la conferma: Stanislav Lobotka ha rimediato uno stiramento muscolare che lo terrà lontano dal campo per circa 30 giorni. Una notizia che fa tremare Antonio Conte, già alle prese con un’infermeria sempre più affollata. Il centrocampista azzurro, pedina chiave del gioco partenopeo, salterà la trasferta di Eindhoven in Champions League e il successivo big match contro l’ Inter. Il suo rientro è previsto per la sfida con l’Eintracht Francoforte, ma tutto dipenderà dai tempi di recupero e dalla risposta del fisico nelle prossime settimane. Attesa per Politano: rischio stop anche per l’esterno. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it