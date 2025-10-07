Napoli il centrocampista big è out un mese | salta l’Inter
Dal ritiro della nazionale slovacca è arrivata la conferma: Stanislav Lobotka ha rimediato uno stiramento muscolare che lo terrà lontano dal campo per circa 30 giorni. Una notizia che fa tremare Antonio Conte, già alle prese con un’infermeria sempre più affollata. Il centrocampista azzurro, pedina chiave del gioco partenopeo, salterà la trasferta di Eindhoven in Champions League e il successivo big match contro l’ Inter. Il suo rientro è previsto per la sfida con l’Eintracht Francoforte, ma tutto dipenderà dai tempi di recupero e dalla risposta del fisico nelle prossime settimane. Attesa per Politano: rischio stop anche per l’esterno. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Napoli, resta calda la pista per il centrocampista: Conte è convinto di volerlo allenare
Miretti Juventus, il Napoli è più di una pista per il giovane centrocampista bianconero! Madama, però, non vuole concedere sconti: si parte da quella base d’asta altisonante!
Miretti tra Napoli e Juve: il centrocampista orientato verso una scelta
Ottima prestazione da parte di Luis #Hasa il giovane centrocampista di proprietà del Napoli illumina la Carrarese nella gara contro la Juve Stabia. - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Musah, si lavora agli ultimi dettagli con il Milan - Le società di Milan e Napoli sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli per il trasferimento in azzurro del centrocampista rossonero Yunus Musah. Lo riporta sport.sky.it
Napoli: un centrocampista nel mirino del Torino - Per rinforzare il centrocampo in vista della seconda parte di stagione, il dt del Torino, Davide Vagnati, sta pensando anche a un centrocampista di proprietà del Napoli: Diego Demme. Come scrive calciomercato.com