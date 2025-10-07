Gli azzurri hanno salutato diversi giocatori che a breve saranno impegnati con le proprie Nazionali: ecco cosa rischiano al rientro dagli impegni Il Napoli, fresco vincitore dello scudetto nella passata stagione, ha iniziato il nuovo anno con grande entusiasmo. Gli azzurri hanno l’ambizione di riconfermarsi, e nonostante alcune difficoltà iniziali ci stanno riuscendo alla grande. Mister Antonio Conte sa di avere un’ottima squadra tra le mani, con cui si può puntare al massimo risultato quantomeno in Italia. La società ha investito tante risorse nel mercato estivo, andando a rafforzare in maniera massiccia il gruppo squadra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, grana convocazioni per Conte: c’è un “rischio” per gli azzurri al rientro dalle Nazionali