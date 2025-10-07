Napoli grana convocazioni per Conte | c’è un rischio per gli azzurri al rientro dalle Nazionali
Gli azzurri hanno salutato diversi giocatori che a breve saranno impegnati con le proprie Nazionali: ecco cosa rischiano al rientro dagli impegni Il Napoli, fresco vincitore dello scudetto nella passata stagione, ha iniziato il nuovo anno con grande entusiasmo. Gli azzurri hanno l’ambizione di riconfermarsi, e nonostante alcune difficoltà iniziali ci stanno riuscendo alla grande. Mister Antonio Conte sa di avere un’ottima squadra tra le mani, con cui si può puntare al massimo risultato quantomeno in Italia. La società ha investito tante risorse nel mercato estivo, andando a rafforzare in maniera massiccia il gruppo squadra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Tormentone Ndoye, nuovo ostacolo per il Napoli: l’ultim’ora è una grana
Mercato Napoli, la grana Lukaku ha complicato i piani: il retroscena sui colpi “saltati”
Centro sportivo Napoli, nuova grana: un vincolo blocca De Laurentiis
Napoli-Genoa, Conte avvisa gli azzurri: contro il grifone la stessa rabbia della Champions - Vorrebbe lo stesso ordine chimico tra adrenalina, nervi, cuore, rabbia agonistica e gambe ammirato contro lo Sporting Lisbona. ilmattino.it scrive
Napoli-Genoa, Conte lascia fuori a sorpresa un big e cambia modulo - Dopo la sconfitta di Milano e la vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona, il Napoli torna in casa ed affronta al Maradona il Genoa di Vieira. Come scrive napolitoday.it