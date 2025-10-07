Napoli falso cieco incassa invalidità per 20 anni

Tgcom24.mediaset.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arresti domiciliari per una coppia di coniugi di Castellammare di Stabia, che, in concorso, avrebbero sottratto al'Inps 150mila euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

