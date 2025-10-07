Napoli e Roma in testa spunta una statistica clamorosa | c’era ancora Maradona

Quanto emerso dopo questo avvio di stagione ha del clamoroso: protagoniste, questa volta, Napoli e Roma, che stanno dominando in Serie A Il Napoli si sta confermando come squadra favorita per la conquista del titolo, anche in questa stagione. I ragazzi di Antonio Conte dopo le prime sei giornate di Serie A sono primi in classifica, grazie a cinque vittorie ed una sola sconfitta. Assieme agli azzurri, al comando delle operazioni con 15 punti, c’è la Roma di Gian Piero Gasperini. La squadra capitolina è la vera rivelazione del campionato sin qui, e si candida ad essere una delle principali antagoniste del Napoli durante tutto il corso dell’anno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli e Roma in testa, spunta una statistica clamorosa: c’era ancora Maradona

In questa notizia si parla di: napoli - roma

Linea AV Roma Napoli, al via l'installazione del sistema per rilevare i terremoti

Arena alla Roma, il 2009 pronto alla firma: beffati Napoli e non solo

Calciomercato Napoli, visite mediche a Roma per Noa Lang

Dopo Napoli e Roma, il ciclo di incontri “La Riforma del mercato del lavoro della PA”, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica insieme alle principali Università italiane, fa tappa all’Università degli Studi di Verona. Al centro del confronto c’è il capita - facebook.com Vai su Facebook

Due grandi squadre, due grandi città lontane appena 200km: vedere Napoli e Roma in vetta alla classifica è proprio bello, al netto del resto. - X Vai su X

Roma e Napoli da sole in testa dopo 6 turni: da quanto non succedeva e come finì quella volta - Roma e Napoli da sole in testa dopo 6 giornate di Serie A: non succedeva dal 1989/90. Riporta lifestyleblog.it

Napoli e Roma come una volta: 36 anni dopo sono al comando - Sesta giornata di campionato, Napoli e Roma in testa alla classifica con dieci punti. Si legge su msn.com