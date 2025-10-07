Napoli e Roma in testa spunta una statistica clamorosa | c’era ancora Maradona

Quanto emerso dopo questo avvio di stagione ha del clamoroso: protagoniste, questa volta, Napoli e Roma, che stanno dominando in Serie A  Il Napoli si sta confermando come squadra favorita per la conquista del titolo, anche in questa stagione. I ragazzi di Antonio Conte dopo le prime sei giornate di Serie A sono primi in classifica, grazie a cinque vittorie ed una sola sconfitta. Assieme agli azzurri, al comando delle operazioni con 15 punti, c’è la Roma di Gian Piero Gasperini. La squadra capitolina è la vera rivelazione del campionato sin qui, e si candida ad essere una delle principali antagoniste del Napoli durante tutto il corso dell’anno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli roma testa spuntaRoma e Napoli da sole in testa dopo 6 turni: da quanto non succedeva e come finì quella volta - Roma e Napoli da sole in testa dopo 6 giornate di Serie A: non succedeva dal 1989/90. Riporta lifestyleblog.it

napoli roma testa spuntaNapoli e Roma come una volta: 36 anni dopo sono al comando - Sesta giornata di campionato, Napoli e Roma in testa alla classifica con dieci punti. Si legge su msn.com

