Napoli da Hojlund a De Bruyne | svelati i nuovi valori di mercato non mancano sorprese
Sono emersi i nuovi valori di mercato dei calciatori presenti nella rosa del Napoli: c’è chi sale e chi scende, e non mancano affatto sorprese Il Napoli si sta confermando tra le favorite per la conquista della Serie A, visto il primato in classifica dopo sei giornate di campionato. Gli azzurri stanno portando lo scudetto sul petto con l’ambizione di riconfermarsi, e nonostante qualche inciampo le cose stanno andando discretamente bene. Mister Antonio Conte può sa di poter contare su un gruppo di ragazzi solido e forte, con il quale ci si può togliere grosse soddisfazioni. I nove acquisti della precedente sessione estiva di calciomercato hanno rafforzato in maniera significativa l’organico, che ora sembra essere tra i più forti d’Italia, se non il più forte in senso assoluto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - hojlund
Calciomercato Napoli, Conte sugli arrivi di Elmas e Hojlund: "Stiamo cercando di completare la rosa"
Pagelle – C’è un Napoli con De Bruyne e uno senza. C’è un Hojlund con De Bruyne e uno senza
Il Milan preferisce Hojlund più di Vlahovic. Intanto il Napoli piazza un altro acquisto: Miguel Gutierrez
L'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha svelato importantissimi dettagli circa il trasferimento di Rasmus Hojlund al Napoli Notizia fondamentale è quella della formula: Hojlund si è trasferito al Napoli in prestito oneroso a 6 milioni di euro, pagabili in 2 - facebook.com Vai su Facebook
82'| Nel Napoli Hojlund e Neres lasciano il posto a Lucca e Gutierrez #NapoliGenoa 2?-1? - X Vai su X
Asse Hojlund-De Bruyne, Napoli ha due nuovi idoli ma c’è l’allarme infortuni - Politano e Lobotka stop, sono a rischio per il Torino Connessi: s’è impennato il rendimento di Kevin De Bruyne e iniziano non a caso a fioccare anch ... Lo riporta napoli.repubblica.it
Hojlund-De Bruyne mania: allo zoo di Napoli due Fossa si chiameranno come i due azzurri - A Napoli è già scoppiata la De Bruyne e Hojlund- Riporta tuttonapoli.net