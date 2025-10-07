Napoli da Hojlund a De Bruyne | svelati i nuovi valori di mercato non mancano sorprese

Sono emersi i nuovi valori di mercato dei calciatori presenti nella rosa del Napoli: c’è chi sale e chi scende, e non mancano affatto sorprese Il Napoli si sta confermando tra le favorite per la conquista della Serie A, visto il primato in classifica dopo sei giornate di campionato. Gli azzurri stanno portando lo scudetto sul petto con l’ambizione di riconfermarsi, e nonostante qualche inciampo le cose stanno andando discretamente bene. Mister Antonio Conte può sa di poter contare su un gruppo di ragazzi solido e forte, con il quale ci si può togliere grosse soddisfazioni. I nove acquisti della precedente sessione estiva di calciomercato hanno rafforzato in maniera significativa l’organico, che ora sembra essere tra i più forti d’Italia, se non il più forte in senso assoluto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

