Napoli Basket esordio amaro | ko a Bologna contro i campioni d’Italia

2anews.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli azzurri del Napoli Basket lottano ma cedono 105-88 alla Virtus Olidata. Buona prova di Simms (23 punti), sabato il riscatto al PalaBarbuto contro Trieste. Inizio in salita per il Napoli Basket che, all’esordio nel campionato di Serie A 202526, cade al PalaDozza contro la Virtus Olidata Bologna, campione d’Italia in carica. Finisce 105-88 per . 🔗 Leggi su 2anews.it

