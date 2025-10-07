Napoli Basket esordio amaro | ko a Bologna contro i campioni d’Italia
Gli azzurri del Napoli Basket lottano ma cedono 105-88 alla Virtus Olidata. Buona prova di Simms (23 punti), sabato il riscatto al PalaBarbuto contro Trieste. Inizio in salita per il Napoli Basket che, all’esordio nel campionato di Serie A 202526, cade al PalaDozza contro la Virtus Olidata Bologna, campione d’Italia in carica. Finisce 105-88 per . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: napoli - basket
Napoli Basket: arriva Gugliemo Caruso!
Basket, Milano ufficializza Devin Booker. Caruso a Napoli, Canka torna in Italia a Bologna
Napoli Basket, Caruso convocato in Nazionale dal ct Pozzecco
! Impresa Napoli! Gli azzurri battono la Virtus e si rilanciano per la corsa salvezza. #NapoliBasket - facebook.com Vai su Facebook
La Virtus Bologna parte col piede giusto: travolta Napoli al Pala Dozza #virtusbologna #napoli #basket - X Vai su X
Basket, Napoli battuta dalla Virtus Bologna - La squadra di coach Alessandro Magro ha perso in trasferta contro i campioni d'Italia della Virtus Bologna con il punteggio ... Secondo rainews.it
Napoli Basket con la faccia cattiva contro la Virtus Bologna - Stasera alle 20 l'esordio in campionato a Bologna contro la Virtus Bologna campione d'Italia (diretta su Lba Tv e ... Si legge su msn.com