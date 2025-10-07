Napoli barista incensurato trovato con droga dopo un guasto al motorino | arrestato 29enne
NAPOLI, 7 OTTOBRE 2025 – Una scena che sembrava di routine si è trasformata in un arresto per droga. È successo a Chiaiano, dove un 29enne barista napoletano, incensurato, è stato fermato dai carabinieri del nucleo operativo Vomero. Il giovane era rimasto in panne con il motorino in via Leonardo Bianchi e i militari, avvicinatisi per aiutarlo, hanno subito avvertito un forte odore di marijuana. La perquisizione ha portato alla scoperta di alcune dosi di droga nascoste negli slip. La successiva ispezione domiciliare ha permesso di rinvenire 80 grammi di marijuana, 40 di hashish, un bilancino di precisione e 770 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Primacampania.it
