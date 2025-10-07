Napoli | Al via lo sportello Info-Infazia a Ponticelli
Napoli. Nuovo servizio gratuito per orientare le famiglie con servizi e opportunità del territorio. Il servizio presso il presso “Don Milani” il martedi dalle ore 9:00 alle 12:00. Partita l’iniziativa promossa col progetto E.N.E.R.G.Y. finanziato da The Human Safety Net Fondazione di Generali con Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi ETS insieme a istituto comprensivo Porchiano Bordiga, Remida Napoli e Aporema Tutti i martedì mattina dalle ore 9 alle 12 al plesso dell’infanzia “Don Milani” aperto lo sportello d’orientamento per famiglie curato da EMERGENCY Napoli, martedì 7 ottobre – Al via da oggi nel quartiere Ponticelli di Napoli il nuovo spazio informativo gratuito per sostenere famiglie con bambini fino a sei anni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
