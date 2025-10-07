Napoli al TTG di Rimini | la città che cresce si racconta e si reinventa

Tempo di lettura: 5 minuti Napoli si presenta al TTG Travel Experience di Rimini (in programma dall’8 al 10 ottobre Padiglione C7 – Stand 234 ) come una città che sta attraversando una nuova stagione di entusiasmo e consapevolezza. Una città che cresce, che sperimenta, che trova nel turismo non solo una risorsa economica, ma un linguaggio di racconto e di identità condivisa. La DMO di Napoli, organo di marketing dell’ Assessorato al Turismo del Comune di Napoli guidato da Teresa Armato, arriva alla fiera con un messaggio chiaro: il turismo napoletano sta diventando un modello, capace di unire risultati, visione e partecipazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

