Napoli al TTG di Rimini | la città che cresce si racconta e si reinventa

Anteprima24.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 5 minuti Napoli si presenta al  TTG Travel Experience di Rimini  (in programma dall’8 al 10 ottobre Padiglione C7 – Stand 234 ) come una città che sta attraversando una nuova stagione di entusiasmo e consapevolezza. Una città che cresce, che sperimenta, che trova nel turismo non solo una risorsa economica, ma un linguaggio di racconto e di identità condivisa.     La  DMO  di  Napoli, organo di marketing dell’ Assessorato al Turismo del Comune di Napoli  guidato da  Teresa Armato, arriva alla fiera con un messaggio chiaro: il turismo napoletano sta diventando un modello, capace di unire risultati, visione e partecipazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

napoli al ttg di rimini la citt224 che cresce si racconta e si reinventa

© Anteprima24.it - Napoli al TTG di Rimini: la città che cresce, si racconta e si reinventa

In questa notizia si parla di: napoli - rimini

TTG Rimini, Dell'Acqua: "Esclusione di Israele scelta che lascia sgomenti: il turismo è pace" - TTG Rimini, Dell'Acqua: "Esclusione di Israele scelta che lascia sgomenti: il turismo è pace" Deborah Dell’Acqua, Consigliere del Ministro del Turismo Daniela Santanchè, commenta la decisione della ... Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Ttg Rimini Citt224