Nanni Loy L' Autore oltre lo specchio | una giornata di convegno a Roma per il centenario del regista

Comingsoon.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attore, regista cinematografico, personaggio televisivo innovativo: Nanni Loy è stato tutto questo e molto altro. Per ricordarne la figura, venerdì 10 ottobre a Roma a Palazzo Valentini si terrà una giornata di convegno. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Nanni Loy, moriva 30 anni fa, oggi avrebbe 100 anni - Dalla candid camera ai film drammatici, passando per la commedia all'italiana, Nanni Loy, regista, sceneggiatore, autore televisivo, attore e conduttore radiofonico. Scrive ansa.it

