NANA X Vivienne Westwood non è un miraggio: è praticamente un pomeriggio di inizio ottobre in cui la pagina ufficiale Instagram e TikTok decide di far impazzire tutti con una collab tra la casa di moda Vivienne Westwood e NANA, il manga + anime più famoso di Ai Yazawa e che genera un amore eterno in noi millennial (e non solo) da ben 25 anni. Diciamo che tutt* sognavano prima o poi una collaborazione con il brand di cui Yazawa è obsessed (no, ovviamente nessuno sogna un possibile ending per questa storia ndr.) Nana e Vivienne Westwood: il crossover che nessuno pensava potesse accadere (e invece è realtà). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nana x Vivienne Westwood è quella collab che aspettiamo da 25 anni