MVP Inter settembre possibilità di voto per i tifosi | come si fa
MVP Inter settembre. Con la fine del mese di settembre, l’ Inter ha lanciato una nuova iniziativa dedicata ai tifosi: eleggere il miglior giocatore del mese. Un riconoscimento simbolico ma sempre molto sentito dai sostenitori nerazzurri, che potranno votare tra quattro nomi di spicco protagonisti delle ultime settimane: Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram. Il sondaggio, aperto sui canali ufficiali del club, permette ai tifosi di premiare chi più ha inciso nei risultati e nelle prestazioni della squadra di Cristian Chivu. Da una parte c’è la precisione e la spinta di Dimarco, dall’altra la leadership e i gol di Lautaro, passando per la regia impeccabile di Calhanoglu e la freschezza offensiva di Thuram. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: inter - settembre
L'approvazione su San Siro slitta a settembre. La vendita a Inter e Milan resta possibile
San Siro Inter, nuovo rallentamento: slitta a settembre la decisione del Comune. I nerazzurri rimangono in attesa
San Siro Inter, Sala ribadisce: «Da settembre si riavvia il percorso per rispettare i tempi, dobbiamo continuare ad onorare gli impegni»
Convocazione Trasferta #SerieA Inter - Sassuolo Sabato 04 Ottobre ore 18:00 Pullman 3 L’appuntamento per la partenza dei Pullman in occasione di Inter - Cremonese è fissato per: ?Sabato 21 Settembre ore 10:40 presso il parcheggio del Burger King - facebook.com Vai su Facebook
?Mercoledì 17 settembre 2025, per la prima volta in assoluto nello stesso giorno, scendono in campo tutte e 4 le Inter: ORE 15 Ajax-Inter Primavera in Youth League ORE 19 Virtus Verona-Inter U 23 per il recupero di Lega Pro ORE 20 Hibernian-Inter Wom - X Vai su X