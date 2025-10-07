MVP Inter settembre possibilità di voto per i tifosi | come si fa

Ilnerazzurro.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MVP Inter settembre. Con la fine del mese di settembre, l’ Inter ha lanciato una nuova iniziativa dedicata ai tifosi: eleggere il miglior giocatore del mese. Un riconoscimento simbolico ma sempre molto sentito dai sostenitori nerazzurri, che potranno votare tra quattro nomi di spicco protagonisti delle ultime settimane: Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram. Il sondaggio, aperto sui canali ufficiali del club, permette ai tifosi di premiare chi più ha inciso nei risultati e nelle prestazioni della squadra di Cristian Chivu. Da una parte c’è la precisione e la spinta di Dimarco, dall’altra la leadership e i gol di Lautaro, passando per la regia impeccabile di Calhanoglu e la freschezza offensiva di Thuram. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inter - settembre

L'approvazione su San Siro slitta a settembre. La vendita a Inter e Milan resta possibile

San Siro Inter, nuovo rallentamento: slitta a settembre la decisione del Comune. I nerazzurri rimangono in attesa

San Siro Inter, Sala ribadisce: «Da settembre si riavvia il percorso per rispettare i tempi, dobbiamo continuare ad onorare gli impegni»

Cerca Video su questo argomento: Mvp Inter Settembre Possibilit224