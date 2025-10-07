MVP Inter settembre possibilità di voto per i tifosi | come si fa

MVP Inter settembre. Con la fine del mese di settembre, l’ Inter ha lanciato una nuova iniziativa dedicata ai tifosi: eleggere il miglior giocatore del mese. Un riconoscimento simbolico ma sempre molto sentito dai sostenitori nerazzurri, che potranno votare tra quattro nomi di spicco protagonisti delle ultime settimane: Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram. Il sondaggio, aperto sui canali ufficiali del club, permette ai tifosi di premiare chi più ha inciso nei risultati e nelle prestazioni della squadra di Cristian Chivu. Da una parte c’è la precisione e la spinta di Dimarco, dall’altra la leadership e i gol di Lautaro, passando per la regia impeccabile di Calhanoglu e la freschezza offensiva di Thuram. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it