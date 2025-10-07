musica e parole con bergonzoni

È un incontro tra musica, parola e pensiero lo spettacolo che, stasera alle 20.30, vede sul palco del Duse l’attore Alessandro Bergonzoni e il fisarmonicista Antonello Salis. Si intitola Dire, fare combaciare, leggere e concertamento. Le parole, "lette leggermente" da Bergonzoni, si piegano e si ricompongono, diventando materia viva. Con la sua inconfondibile impronta surreale e filosofica, l’attore indagherà i confini tra presenza e assenza, tra lo smarrimento e il ritrovamento di un nuovo equilibrio. Al suo fianco, la musica improvvisata e visionaria di Salis darà voce e corpo sonoro a un viaggio intellettuale ed emotivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

