Musica degustazioni e intrattenimento per la Festa del Latte di Martorano

La Centrale del Latte di Cesena domenica 12 ottobre ospita la tradizionale Festa del Latte allo stabilimento di Martorano. La giornata, che avrà inizio a partire dalle 14.30, vedrà un ricco calendario di iniziative con la musica dell'orchestra ”Luca Bergamini”, i ballerini della scuola di ballo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: musica - degustazioni

Cortona, musica e degustazioni nella nuova edizione di «Note di vino»

Torna il Craft gin summer fest: degustazioni, finger food e musica dal vivo

Corsi, degustazioni e musica: a Milano torna il grande villaggio della pizza

Pienone a Voltorre per l'evento del Chiostro, con degustazioni, produttori, mostra d'arte e musica - facebook.com Vai su Facebook

A Faule la 29ª Festa della Bagna Caöda: tra sapori d’autunno, musica e tradizione - Dal 9 al 14 ottobre, con un appuntamento speciale il 19, il paese della pianura saluzzese celebra il celebre piatto locale con cene, degustazioni, mostre e intrattenimenti per tutte le età ... Lo riporta targatocn.it

Mercatini, musica, spettacoli, giochi e buon cibo: torna la Festa della Castagna - “Il bicchiere mezzo pieno” non è soltanto un modo di dire, ma un atteggiamento che si ritrova tra le vie del borgo durante i giorni di festa: i bicchieri alzati nelle cantine, colmi di vino e ... grossetonotizie.com scrive