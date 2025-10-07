Musica degustazioni e intrattenimento per la Festa del Latte di Martorano

Cesenatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Centrale del Latte di Cesena domenica 12 ottobre ospita la tradizionale Festa del Latte allo stabilimento di Martorano. La giornata, che avrà inizio a partire dalle 14.30, vedrà un ricco calendario di iniziative con la musica dell'orchestra ”Luca Bergamini”, i ballerini della scuola di ballo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musica - degustazioni

Cortona, musica e degustazioni nella nuova edizione di «Note di vino»

Torna il Craft gin summer fest: degustazioni, finger food e musica dal vivo

Corsi, degustazioni e musica: a Milano torna il grande villaggio della pizza

musica degustazioni intrattenimento festaA Faule la 29ª Festa della Bagna Caöda: tra sapori d’autunno, musica e tradizione - Dal 9 al 14 ottobre, con un appuntamento speciale il 19, il paese della pianura saluzzese celebra il celebre piatto locale con cene, degustazioni, mostre e intrattenimenti per tutte le età ... Lo riporta targatocn.it

Mercatini, musica, spettacoli, giochi e buon cibo: torna la Festa della Castagna - “Il bicchiere mezzo pieno” non è soltanto un modo di dire, ma un atteggiamento che si ritrova tra le vie del borgo durante i giorni di festa: i bicchieri alzati nelle cantine, colmi di vino e ... grossetonotizie.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Musica Degustazioni Intrattenimento Festa